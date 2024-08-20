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bobster
DMC DeLorean возвращается с электроприводом
Американский автопроизводитель возрождает старую легенду DMC DeLorean, но на этот раз она будет оснащена электроприводом, способным разогнаться до скорости более 88 миль в час. В России данный автомобиль больше известен по фильму "Назад в будущее".

Lynx Motors, бренд, занимающийся возрождением классических спортивных автомобилей, объявил об официальном открытии предзаказа на DeLorean DMC-EV, а поставки должны начаться в следующем году. 

DMC-EV создан на базе культового DeLorean DMC-12 начала 1980-х годов, хотя он существенно отличается не только внешним видом, но и четырьмя электродвигателями и большой батареей, а также передовыми технологиями в интерьере

На электромобиль DMC-EV открыт предзаказ за 249 999 долларов США. Экстерьер автомобиля безошибочно выдает DeLorean, в нем сохранились многие черты, созданные дизайнером оригинальной модели Джорджетто Джуджаро. Однако Lynx модернизировал переднюю и заднюю части, которые теперь включают светодиодные фары с большими прозрачными панелями и прозрачными значками Lynx и DMC-EV.

Также установлены более крупные колеса и боковые обвесы. Передний и задний бамперы могут быть  выполнены в другом цвете по желанию нового владельца. Lynx утверждает, что владельцы смогут выбирать индивидуальный интерьер и индивидуальные цвета кузова, что значительно отличается от оригинальной DMC-12 в нержавеющей стали.

Интерьер получил самое большое обновление, в частности, большой сенсорный дисплей, охватывающий всю ширину салона. Сиденья обтянуты кожей, а центральная консоль оснащена беспроводным зарядным устройством для телефона. Для водителя предназначается большое спортивное рулевое колесо с карбоновыми вставками и перфорированной кожей.

Lynx утверждает, что DMC-EV — это «больше, чем возрождение», а, скорее всего «полное переосмысление», призванное имитировать оригинальный DMC-12, но с добавлением новейших и лучших технологий как для производительности, так и для безопасности.

Силовая установка состоит из четырех «высокопроизводительных» электродвигателей в колесах, обеспечивающих полный привод. Эти двигатели питаются от аккумуляторной батареи CATL на 70 кВт·ч, что обеспечивает запас хода около 402 км. Скорость до 100 км в час достигается менее чем за четыре секунды, а встроенный порт зарядки Tesla NACS позволит получить доступ к сети станций Supercharger по всей Америке.

#электромобиль #delorean #назад в будущее #dmc #dmc-ev
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