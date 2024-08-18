Статистика цен на новые автомобили, которые представлены на российском рынке.

Уже известно, что отечественный АвтоВАЗ поднял цены почти на всю свою продукцию. Бюджетная Lada Granta в ценнике добавила сразу до 25 000 руб, что составило более 2%. Отечественный внедорожник Niva подорожал заметно больше. И автосалоны дописали к стоимости автомобиля почти 45 000 руб или + 3.5%.

Китайская Geely подняла цены на всю свою продукцию, кроме Geely Tugella в кузове купе. Больше всего вырос в цене седан Emgrand, сразу на +1.5%, а меньше всего добавил в ценнике Geely atlas pro. Это плюс 0,5% или 15 000 руб.

Белорусский суббренд Belgee незначительно поднял цены на свои две модели кроссоверов x50 и x70. В среднем стоимость автомобиля изменилась на 15 000 руб, что соответствует от 0,5 до 0,7%.

Но не все работают в плюс. Changan решил снизить цены сразу на семь своих моделей. Больше всего потерял в цене популярный cs75 Plus - это сразу 90 000 руб или минус 3.1%. CS95 потерял в цене до 70 000 руб или -1.6%. Сразу три модели подешевели на 50 000 руб. А вот кроссовер changan uni-t и uni-t стал дешевле всего на 1%. Не более 30 000 руб.

Калужский citroen c5 aircross изменил ценники в меньшую сторону почти на 400 000 руб., а это почти 10%.

Стали известны цены на французский Рeugeot. Дилеры существенно изменили цены в сторону уменьшения. Максимальную скидку получил "2008" кроссовер, сразу на 18,6% или более 650 000 руб. Также заметно скинули в цене 4008 и 5008 модели peugeot.

Подешевел кроссовер DFSK ix5 от Dongfeng Motor, который в цене потерял сразу -20% или более 600 000 руб.

Заметное снижение цены видно на премиальном электрокроссовере Voyah Free, сразу почти на 30%, что составляет более двух миллионов рублей.

Китайский бренд EXEED снизил цены на некоторые свои модели точка к примеру VX с шестиместным салоном потерял в цене 500 000 руб, а с семиместным салоном - на 400 000 руб. А кроссовер EXEED RX в "жирных" комплектациях подорожал на 100 000 руб.

Прыгают цены и у BAIC. Так? на модель BJ40 в комплектации Exclusive с дизельным двухлитровым двигателем цена увеличилась на 50 000 руб, тогда как в комплектации flagship дилеры переписали ценники на ту же самую сумму, но в минус.