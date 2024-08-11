Где в 2024 году обслуживаются гарантийные автомобили? Составлен рейтинг наиболее популярных мест.

Появилась информация, где отечественные автовладельцы обслуживают свои гарантийные автомобили. Результаты рейтинга предпочтения мест обслуживания составлены на основании опроса почти 2 000 российских владельцев автомобилей.

В опросе участвовали владельцы только гарантийных автомобилей. Большая часть опрошенных обслуживает гарантийный автомобиль только в официальных сервисных и дилерских центрах. И пока машина на гарантии, своих предпочтений в обслуживании менять не собирается.

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Почти 13% опрошенных сознались, что самостоятельно обслуживают гарантийный автомобиль и не боятся потерять гарантию в случае неквалифицированного ремонта.

Кроме того, есть автовладельцы, которые обращаются в независимые станции технического обслуживания (почти 10%), а также к гаражным мастерам (более 6%) за решением своих проблем. Менее всего автовладельцев с гарантийными автомобилями обращаются в сетевые станции технического обслуживания для ремонта. Таких автолюбителей оказалось менее 3%.

Где обслуживаете свой автомобиль вы?