Слетал на отдых, сломался гаджет. Что происходит после поездки на отдых в курортные страны.

В сети всё больше появляется информация, что "яблочные" гаджеты россиян блокируются после поездки курортные страны и города за границей. Через несколько месяцев, после возвращения из-за границы айфоны начинают самостоятельно блокироваться и теряется сотовая связь. Все эти случаи объединяет поездки в заграничные страны на отдых. Оказывается, что владельцы смартфонов использовали местные функции eSim для связи.

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Блокировка гаджетов происходит в случае добавления виртуальной eSIM на смартфон по приезду в Турцию. Это обязательное условие при посещении страны и если это не сделать, то блокировки не избежать. Но, как показывает статистика блокировка смартфонов происходит при добавлении еSIM, с обычной физической sim-картой такого не происходит.

Напомню, что с iPhone 11 кроме обязательного imei в гаджетах появился ещё и виртуальный идентификатор еID, содержащий серийный номер еSIM карты. Данная функция позволяет хранить в памяти смартфона запрограммированную виртуальную eSIM карту даже после полного сброса на заводские настройки. Таким образом, самостоятельно избавиться от внешней блокировки не получается. Местный сотовый оператор может задать необходимые настройки или установить таймеры, которые обычно пользователь снять не сможет, поэтому смартфон заблокируется после 3-4 месяцев, даже находясь в другом месте или стране.

Чтобы исправить возникшую проблему, придётся провести дорогостоящий ремонт или провести регистрацию гаджета у официального представителя сотовой связи той страны, где проводили отдых. К примеру, в Турции официальная регистрация iPhone может стоить более 35.000 лир, что сопоставимо около 100.000 руб. С нового года планируется повысить плату за регистрацию гаджетов, минимум на 10.000 лир. В случае проведения дорогостоящего ремонта, гаджет будет разобран и на материнской плате проведена замена заблокированного чипа на аналогичный. Ремонт может стоить от 20.000 руб.

Проблемы могут возникнуть после посещения не только турецких курортов, но и Вьетнама или Латинской Америки. Регистрация iPhone в этих странах обойдётся чуть дешевле и может быть проведена через онлайн-сервисы.

Чтобы не заблокировать свой гаджет после посещения курортов, следует заранее узнать требуется ли регистрация при отдыхе. И уж точно не рекомендуется добавление eSIM карты местного оператора при кратковременном отдыхе. Проще купить обычную sim-карту или использовать свою, но подключить роуминг.



