Появилась информация, о средней стоимости бензина в Европе

Составлен рейтинг цен на горючее топливо в Евросоюзе и других европейских странах. Больше всего бензина смогут купить в Люксембурге, а меньше всего смогут заправиться жители Молдавии. Россия оказалась лишь на 13 строчке в составленном списке. Напомню, что цены на бензин растут с каждым годом и даже месяцем. Доступность бензина падает с ростом цен нефти на мировом рынке. К примеру, только за первые 6 месяцев на 12% выросла цена на нефть марки Brent.

реклама

В расчетах учитывалась не только стоимость бензина в определенной стране, но и уровень доходов жителей. Основываясь на предоставленных данных, был составлен рейтинг возможного объема, который смогут приобрести жители стран Европы на свою среднемесячную зарплату.

Расчеты производились для 95-го бензина, основного для большинства иномарок функционирующих в Европейских странах.

В методике применялась формула расчета, по которой средняя заработная плата по стране делилась на стоимость 1 литра 95 бензина. В итоге получилось, что житель Люксембурга сможет купить более 2.5 тысяч литров бензина, тогда как в Молдавии менее 500 литров. На второе место выбилась Великобритания, где можно будет купить более 2,1 тысяч литров, а замыкает тройку лидеров Ирландия, где на среднюю ЗП получится купить менее 2 тысяч литров. Россия не попала в ТОП-10, но замыкает ТОП-15 списка с результатом в 1287 литров. Таким образом, в России можно купить бензина больше, чем к примеру в других бывших странах СНГ, таких как Казахстан (1,2 тыс. литров) или Белоруссия (менее 800 тыс. литров).