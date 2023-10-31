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Высокопоставленный представитель компании "Русские Вездеходы Пластун" Ерик Сагымбаев внес важное заявление, касающееся модернизации военной техники для российской армии. Главное внимание будет уделено улучшению условий для солдат, которые служат в зоне стратегической обороны (СВО), путем пополнения арсенала новыми гусеничными вездеходами "Пластун-СН". Эти передовые транспортные средства созданы и произведены, учитывая требования и потребности вооруженных сил. Внедрение этих мощных машин значительно расширит оперативные возможности военных и обеспечит более эффективную эвакуацию раненых.
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В Санкт-Петербурге глава компании "Русские Вездеходы Пластун" Эрик Сагымбаев представил важное обновление в сфере разработки и совершенствования российской военной техники. Одним из ключевых достижений станет использование передового гусеничного вездехода "Пластун-СН" с инновационными функциями. Этот новый вездеход, который был представлен в этом году и успешно протестирован в Центре НАМИ, обладает легкой броней и комбинированной защитой классов Бр3 и Бр4. Особенностью "Пластуна-СН" является отсутствие жесткой крыши, что обеспечивает быстрый доступ к внутреннему пространству и оперативную эвакуацию раненых.
Новые гусеничные вездеходы "Пластун-СН", предназначенные для срочной эвакуации, также могут использоваться для разведывательных операций. Их многоцелевость обеспечивается возможностью установки 82-мм миномета, что позволяет эффективно использовать их в различных обстановках. Вездеходы "Пластун-СН" обладают высокой проходимостью, что позволяет использовать их в разных погодных условиях. Они спроектированы с учетом большой вместимости для группы из восьми человек и оснащены двумя носилками для эвакуации раненых в случае необходимости. Кроме того, каждый вездеход обладает уникальными особенностями, обеспечивающими его гибкое применение в соответствии с конкретными задачами и потребностями.
На форуме "Армия-2023" были показаны два варианта гусеничного вездехода "Пластун-СН". Один из них оснащен 82-мм мобильным минометом, а другой - имеет разведывательную версию с выдвижной мачтой, на которой расположены оптические приборы для наблюдения.
Из предоставленной информации следует, что гусеничный вездеход "Пластун-СН" имеет вес 3,8 тонны и оснащен универсальной гусеницей шириной 50 см. Этот вездеход обладает максимальной скоростью 50 км/ч, что позволяет ему достигать высокой проходимости и эффективности при передвижении на различных типах местности.