В рамках усиления стратегической обороны российской армии в текущем времени внедряются новые гусеничные вездеходы под названием «Пластун-СН». Основным назначением этих мощных транспортных средств является эвакуация раненых солдат с полей боя. Сочетая в себе надежность, маневренность и способность передвигаться даже по сложной местности, гусеничные вездеходы «Пластун-СН» позволяют быстро и безопасно доставлять раненых в медицинские учреждения, обеспечивая высокий уровень медицинской помощи и спасая жизни бойцов. Они применяются в стратегической обороне и являются важным компонентом усиления боевой возможности российских вооруженных сил

Высокопоставленный представитель компании "Русские Вездеходы Пластун" Ерик Сагымбаев внес важное заявление, касающееся модернизации военной техники для российской армии. Главное внимание будет уделено улучшению условий для солдат, которые служат в зоне стратегической обороны (СВО), путем пополнения арсенала новыми гусеничными вездеходами "Пластун-СН". Эти передовые транспортные средства созданы и произведены, учитывая требования и потребности вооруженных сил. Внедрение этих мощных машин значительно расширит оперативные возможности военных и обеспечит более эффективную эвакуацию раненых.

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В Санкт-Петербурге глава компании "Русские Вездеходы Пластун" Эрик Сагымбаев представил важное обновление в сфере разработки и совершенствования российской военной техники. Одним из ключевых достижений станет использование передового гусеничного вездехода "Пластун-СН" с инновационными функциями. Этот новый вездеход, который был представлен в этом году и успешно протестирован в Центре НАМИ, обладает легкой броней и комбинированной защитой классов Бр3 и Бр4. Особенностью "Пластуна-СН" является отсутствие жесткой крыши, что обеспечивает быстрый доступ к внутреннему пространству и оперативную эвакуацию раненых.

Новые гусеничные вездеходы "Пластун-СН", предназначенные для срочной эвакуации, также могут использоваться для разведывательных операций. Их многоцелевость обеспечивается возможностью установки 82-мм миномета, что позволяет эффективно использовать их в различных обстановках. Вездеходы "Пластун-СН" обладают высокой проходимостью, что позволяет использовать их в разных погодных условиях. Они спроектированы с учетом большой вместимости для группы из восьми человек и оснащены двумя носилками для эвакуации раненых в случае необходимости. Кроме того, каждый вездеход обладает уникальными особенностями, обеспечивающими его гибкое применение в соответствии с конкретными задачами и потребностями.

На форуме "Армия-2023" были показаны два варианта гусеничного вездехода "Пластун-СН". Один из них оснащен 82-мм мобильным минометом, а другой - имеет разведывательную версию с выдвижной мачтой, на которой расположены оптические приборы для наблюдения.

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Из предоставленной информации следует, что гусеничный вездеход "Пластун-СН" имеет вес 3,8 тонны и оснащен универсальной гусеницей шириной 50 см. Этот вездеход обладает максимальной скоростью 50 км/ч, что позволяет ему достигать высокой проходимости и эффективности при передвижении на различных типах местности.