Удивляйте своих друзей, отвечая на их сообщения с помощью эмодзи и стикеров, которые вы выбрали

Не все сообщения нуждаются в письменном ответе. Если ваш друг сделал что-то смешное, вы можете просто ответить "Ха-ха". Если вы согласны с предложенным планом, поднятый большой палец будет означать "Звучит хорошо!". Вот почему реакции так полезны. С выпуском iOS 10, Apple дала нам шесть различных реакций Tapback, и они были замечательными. Теперь список возможных реакций бесконечен, так как мы можем реагировать на сообщения с использованием смайликов и стикеров.

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Apple сообщила о новом функционале, который должен был появиться в обновлении iOS 17 в июне, но не был включен в последнюю версию обновления в прошлом месяце, и также не был доступен в iOS 17.1. Однако, компания наконец-то добавила эту функцию в iOS 17.2, которая находится сейчас в стадии бета-тестирования для разработчиков (и для всех желающих ее установить). Если вы готовы пойти на риск и хотели бы опробовать этот новый функционал, вы можете установить iOS 17.2 уже сейчас, следуя инструкциям для загрузки бета-версии. (Вы можете установить его через раздел «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-версии», выбирая «Бета-версия iOS 17 для разработчиков», а затем перейдя в «Обновление ПО».)

На устройствах iPhone с операционной системой iOS 17.2 в приложении "Сообщения" откройте нужную цепочку сообщений и нажмите и удерживайте на сообщении, на которое хотите откликнуться. В появившемся меню выберите опцию "Добавить стикер" для открытия панели стикеров. В этой панели первым вариантом будет меню с эмодзи, содержащее рекомендации на основе вашего предыдущего использования и текущего разговора. Кроме того, вы можете открыть другие наборы стикеров, которые вы загрузили на свой iPhone. Некоторые из них могут быть неожиданными, так как предоставляются бесплатно с приложениями, которые вы установили.

В центре внимания здесь настраиваемая панель стикеров, которая представлена значком "отклеенной наклейки" в левой части меню. Вы можете создавать стикеры из любой фотографии на вашем iPhone и использовать их для реакции на сообщения практически любыми изображениями. Все созданные вами стикеры будут отображаться здесь, и вы также можете создавать новые, нажав на значок (+). Если у вас еще нет собственного стикера, вы можете выбрать "Новый стикер" и создать его с помощью своих фотографий.





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Чтобы откликнуться на сообщения с использованием эмодзи и стикеров, просто коснитесь выбранного эмодзи или стикера, чтобы он автоматически присоединился к сообщению. Если вы хотите разместить эмодзи или стикер в определенном месте, просто удерживайте его и перетащите в нужное место. Вы можете повторять этот процесс, чтобы добавить несколько реакций. Имейте в виду, что если вы нажмете на эмодзи или стикер после того, как уже отреагировали, iOS добавит их как полноразмерные стикеры в поле ввода сообщения, а не как реакцию. Чтобы добавить новую реакцию, вам нужно будет опять удерживать и перетаскивать эмодзи или стикер, или нажать и удерживать сообщение и выбрать "Добавить стикер".

Забавно, что эти реакции доступны на всех iPhone, даже на тех, у которых нет iOS 17.2. Будьте готовы слышать фразу "ПОДОЖДИТЕ, как ты это сделал??" от ваших друзей, когда вы начнете активно использовать эти реакции.