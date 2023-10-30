Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BlogБлогера
Как отвечать на сообщения iMessage, используя эмодзи и стикеры
Удивляйте своих друзей, отвечая на их сообщения с помощью эмодзи и стикеров, которые вы выбрали

реклама

Не все сообщения нуждаются в письменном ответе. Если ваш друг сделал что-то смешное, вы можете просто ответить "Ха-ха". Если вы согласны с предложенным планом, поднятый большой палец будет означать "Звучит хорошо!". Вот почему реакции так полезны. С выпуском iOS 10, Apple дала нам шесть различных реакций Tapback, и они были замечательными. Теперь список возможных реакций бесконечен, так как мы можем реагировать на сообщения с использованием смайликов и стикеров. 

реклама

Apple сообщила о новом функционале, который должен был появиться в обновлении iOS 17 в июне, но не был включен в последнюю версию обновления в прошлом месяце, и также не был доступен в iOS 17.1. Однако, компания наконец-то добавила эту функцию в iOS 17.2, которая находится сейчас в стадии бета-тестирования для разработчиков (и для всех желающих ее установить). Если вы готовы пойти на риск и хотели бы опробовать этот новый функционал, вы можете установить iOS 17.2 уже сейчас, следуя инструкциям для загрузки бета-версии. (Вы можете установить его через раздел «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» > «Бета-версии», выбирая «Бета-версия iOS 17 для разработчиков», а затем перейдя в «Обновление ПО».)

На устройствах iPhone с операционной системой iOS 17.2 в приложении "Сообщения" откройте нужную цепочку сообщений и нажмите и удерживайте на сообщении, на которое хотите откликнуться. В появившемся меню выберите опцию "Добавить стикер" для открытия панели стикеров. В этой панели первым вариантом будет меню с эмодзи, содержащее рекомендации на основе вашего предыдущего использования и текущего разговора. Кроме того, вы можете открыть другие наборы стикеров, которые вы загрузили на свой iPhone. Некоторые из них могут быть неожиданными, так как предоставляются бесплатно с приложениями, которые вы установили.

В центре внимания здесь настраиваемая панель стикеров, которая представлена значком "отклеенной наклейки" в левой части меню. Вы можете создавать стикеры из любой фотографии на вашем iPhone и использовать их для реакции на сообщения практически любыми изображениями. Все созданные вами стикеры будут отображаться здесь, и вы также можете создавать новые, нажав на значок (+). Если у вас еще нет собственного стикера, вы можете выбрать "Новый стикер" и создать его с помощью своих фотографий.


рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Чтобы откликнуться на сообщения с использованием эмодзи и стикеров, просто коснитесь выбранного эмодзи или стикера, чтобы он автоматически присоединился к сообщению. Если вы хотите разместить эмодзи или стикер в определенном месте, просто удерживайте его и перетащите в нужное место. Вы можете повторять этот процесс, чтобы добавить несколько реакций. Имейте в виду, что если вы нажмете на эмодзи или стикер после того, как уже отреагировали, iOS добавит их как полноразмерные стикеры в поле ввода сообщения, а не как реакцию. Чтобы добавить новую реакцию, вам нужно будет опять удерживать и перетаскивать эмодзи или стикер, или нажать и удерживать сообщение и выбрать "Добавить стикер". 

Забавно, что эти реакции доступны на всех iPhone, даже на тех, у которых нет iOS 17.2. Будьте готовы слышать фразу "ПОДОЖДИТЕ, как ты это сделал??" от ваших друзей, когда вы начнете активно использовать эти реакции.
#ios #iphone 11 #iphone 11 pro #iphone 11 pro max #ios17.1 #iphone14 #iphone 11 обзор #iphone15proma #iphone15ultra #ios17
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Google Maps добавляет ИИ-функции для планирования поездок на iPhone
Apple Watch в Watch OS 10.1 распознают двойное нажатие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
42
Истребитель F-35B впервые начал летать в "режиме зверя"
3
Детали нового сезона «Воспламенение» королевской битвы Apex Legends: новый герой, единый прогресс для ПК и консолей и многое другое
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
+
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Участники CW ITP рассказали, какое вооружение появится у истребителей 6-го поколения
+
Скорость таянья антарктического ледяного покрова нарастает и приводит к повышению уровня воды
4
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
10
Alan Wake 2 полностью неиграбельна на устаревших и слабых видеокартах
20
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
Китайская видеокарта MTT S80 сравнялась по производительности с GeForce GTX 1650
1
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Западные эксперты считают, что вокруг Авдеевки уже начинает затягиваться удавка
3
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
12
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
Южнокорейский концерн продемонстрировал новую перспективную БМП AS-21 Redback
2
Фил Спенсер приступил к разделу Activision Blizzard
+
19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
25
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
4
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
3
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
41
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
69
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
16
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
2

Сейчас обсуждают

E. S.
01:46
Вы там совсем заигрались. Если ваша ПВО долго не попадала по своим же мирнякам, то вы их изобретаете, или сами обстреливаете, а потом вики правите. Еще Бучу вспомните... Пол-мира над теми видео смеяло...
Белгородский глава Гладков: в регионе зафиксировано 18 прилетов со стороны ВСУ
Даниил Лавкрафт
01:28
Картинка мрачная. Прям на краю обрыва ОСь :(
Сформирован список изменений, которые прибудут вместе с выходом ядра Linux 6.7
Эщкере
01:27
Этот гой не может даже выдуманную сборку нормально сделать. Бичуган вообще не понимает в железках.
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
Зураб Вашаломидзе
01:26
Так это концепт солдат альянса ещё для хл 2
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
RandomXP
01:26
Сборка бредовейшая. Начиная от выбора платформы. Не нравится 8Е+16Р ядер - не вопрос - бери Xeon W с чисто производительными ядрами. Дисковая подсистема собранная на "бытовых" SSD - да ну в топку - ст...
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
Олег Шудрак
01:25
Маск ходит по окуительно тонкому льду..
Илон Маск наглядной картинкой высказался на тему того, хочет ли Иран войны
DIP48
01:25
Так там, вообще, чисто родственные семитские разборки по большому счету. И те и те семиты.))) Гоям не понять.))) Да и еврейская мова всего лишь один из диалектов семитов. Шолем алейхем или ас-саля́му ...
Итоги расширения Израилем военной операции в секторе Газа за прошедшие сутки
Domin1c
01:15
Уважаемые такими же говноедами разве что. :)
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
Argun
01:08
Опять? Не надоело еще эти опусы строчить? Покажите мне дол**ба который купить этот корпус. 48 гб оперативки при неограниченном бюджете? 22ТБ HDD вы это серьёзно? Вода AIO ? Лол Видеокарту можно купит...
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22870
00:54
> Ключевое преимущество новой операционной системы состоит в том... Что она не операционная система, а скрипт автоустановки приложений.
В РФ появился первый отечественный аналог Android – что может предложить новая «Ред ОС М»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем