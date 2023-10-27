Возможно, вы только что установили последнее обновление iOS 17.1 на свой iPhone, но компания Apple уже трудится над следующим масштабным обновлением - iOS 17.2. В настоящее время проводится бета-тестирование этой версии, которая обещает внести значительные изменения и является крупнейшим обновлением после выпуска iOS 17.

Вот что нового:

Журнал

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Journal - одно из главных нововведений в этом обновлении. Apple представила приложение Journal на мероприятии WWDC iOS 17, однако оно не было включено в итоговые версии iOS 17.0 или iOS 17.1. Отличительной особенностью Journal от других приложений для ведения журнала являются его интеллектуальные возможности. Оно автоматически создает полную запись дня на основе ваших активностей на iPhone. Например, Journal сохраняет фотографии, которые вы сделали, места, которые посетили, музыку, которую слушали, и тренировки, которые провели, и добавляет их автоматически в записи журнала. Вы можете вести свой дневник, пользуясь подсказками от Apple или записывая все, что вам хочется.

Проверка контактного ключа iMessage

В новом обновлении iPhone появилась функция проверки контактного ключа iMessage, которую Apple предварительно анонсировала. Она предназначена для защиты от "чрезвычайных цифровых угроз", таких как взломы и подмены личности, с которыми сталкиваются журналисты и политики. Эта функция позволяет подтвердить, что контактная информация в iMessage действительно принадлежит указанному пользователю. Если iPhone обнаружит несанкционированный доступ к облачным серверам или попытку вторжения в вашу переписку, вы получите соответствующее предупреждение. Для установления подлинности другого пользователя также можно использовать специальный код.

Разработка плейлистов, доступных для всех пользователей в приложении "Музыка"

После обновления устройств до iOS 17.2, пользователи обнаружат две новые ключевые функции в приложении "Музыка". Теперь возможно совместное создание плейлистов с другими пользователями, позволяя любой группе пользователей, работающей на iOS 17.2, вносить свои предложения в список песен и определять их порядок воспроизведения. Кроме этого, новая функция "Избранное" в плейлисте позволяет заменить ненужную функцию "Любовь" из предыдущей версии iOS 17.1. Теперь удобно пересматривать и прослушивать песни, которые вы отметили как свои любимые.

В период концентрации можно выключить сохранение истории прослушивания

В обновлении, которое вышло недавно, появилась новая возможность отключить запись истории прослушивания Apple Music в любом приложении Focus. Это означает, что если вы слушаете фоновую музыку с использованием функции Work Focus и не хотите, чтобы эти треки фиксировались в вашей истории прослушивания, то они больше не будут сохраняться в вашу учетную запись.

Теперь у вас есть возможность назначить кнопку, которая будет выполнять перевод

Теперь на вашем iPhone 15 Pro появилась кнопка действия, которую можно настроить по своему усмотрению. С использованием iOS 17.2 вы сможете добавить функцию перевода в список доступных опций для этой кнопки. Это позволит вам быстро вызывать приложение "Перевод" и выполнять переводы.

Выразите свою реакцию с использованием эмодзи или стикеров

В iOS 17.2 была добавлена новая возможность - теперь вы можете выбирать, каким образом реагировать на сообщения: с помощью тапбэков, смайликов или стикеров. Этот функционал особенно интересен благодаря возможности превращать почти любое изображение в стикер, что позволяет использовать различные реакции на сообщения.

Изменения в виджетах внесены

Теперь у вас есть возможность выбрать из трех новых вариантов виджета "Погода": "Подробности", "Ежедневный прогноз" и "Восход и закат". Более того, мы добавили виджет цифровых часов.

Минимальные изменения

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Были внесены незначительные изменения в iOS 17.2. В частности, Apple расширила функциональность, добавив возможность использования радужного текста при создании контактных плакатов, а также внедрила новую функцию "Быстрое затухание" в Apple Books для более удобного перелистывания страниц.