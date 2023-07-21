По его словам, Pro-версия носит название Trinity и начала разрабатываться в начале 2022 года. Релиз же намечен на ноябрь 2024 года, но получать наборы для разработчиков студии начнут уже в этом ноябре.

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, когда можно ожидать выход PlayStation 5 Pro. Также он поделился новой информацией о теоретической консоли.

У Хендерсона есть сведения, что сотрудники Sony больше года занимаются разработкой новинки, кодовое название которой ─ Project Trinity. Он предположил, демонстрационные мероприятия начали проводиться. С его слов, скорее всего, девкиты PS5 Pro отправятся в несколько студий до конца ноября текущего года.

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Инсайдер подчеркивает, есть сложности. Возможно, по этой причине о новинке нет много сведений. Так, Хендерсону известно, у консоли вместо 30 будет 18 WGP, а память будет более быстрой.

Обновленную консоль собираются представить обществу, чтобы одновременно улучшить и стабилизировать FPS в разрешении 4K. Появится режим производительности, позволяющий проходить игры в 8K-разрешении. Помимо этого новинка должна лучше работать с трассировкой лучей.

Том Хендерсон утверждает, что консоль представляет собой последнее устройство PlayStation этого поколения. Каждый аксессуар, который имеет совместимость с PS5, должен подходить к новой консоли. А релиз полноценной PlayStation должен выйти через 5 лет ─ в 2028 году.

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