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Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины
Украинские солдаты прошли на территорию Белгородской области и напали на перевозившую еду для ВС России машину, но они сразу ретировались, как только на их перехват выехали бойцы чеченского спецназа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в собственных социальных сетях заявил, что в Белгородскую область попала группа лиц, совершивших преступление в виде нападения на российский транспорт.

Политик рассказал подробности. Группа лиц, предположительно украинских граждан, попала на территорию Белгородской области. Там они напали на машину МО, перевозившую пищу для ВС РФ.

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В спецтранспорте было сопровождение в количестве двух бойцов, но у них при себе имелось лишь базовое вооружение. Кадыров утверждает, что преступники открыли по ним огонь на поражение.

В конце, нанеся ущерб, группа лиц удалилась с российской территории. На этом данный прецедент был завершен.

Сейчас границы Белгородской области охраняются бойцами батальона «Запад-Ахмат». Их цель – противостояние диверсантам и украинским военным, решившим атаковать российскую территорию. С момента их размещения там уже было предотвращено несколько атак вражеской пехоты, преследовавшей цель разведки. 

Ранее в СМИ появились новости, что в Одесской области Украины взрывом повреждены зернохранилища и техника на агропредприятии.

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#украина #сво #белгородская область #кадыров #белгород
Источник: rbc.ru
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