Украинские солдаты прошли на территорию Белгородской области и напали на перевозившую еду для ВС России машину, но они сразу ретировались, как только на их перехват выехали бойцы чеченского спецназа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в собственных социальных сетях заявил, что в Белгородскую область попала группа лиц, совершивших преступление в виде нападения на российский транспорт.

Политик рассказал подробности. Группа лиц, предположительно украинских граждан, попала на территорию Белгородской области. Там они напали на машину МО, перевозившую пищу для ВС РФ.

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В спецтранспорте было сопровождение в количестве двух бойцов, но у них при себе имелось лишь базовое вооружение. Кадыров утверждает, что преступники открыли по ним огонь на поражение.

В конце, нанеся ущерб, группа лиц удалилась с российской территории. На этом данный прецедент был завершен.

Сейчас границы Белгородской области охраняются бойцами батальона «Запад-Ахмат». Их цель – противостояние диверсантам и украинским военным, решившим атаковать российскую территорию. С момента их размещения там уже было предотвращено несколько атак вражеской пехоты, преследовавшей цель разведки.

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