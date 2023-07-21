В ночь на пятницу была объявлена воздушная тревога на всей территории Украины. Украинские СМИ со ссылкой на местные паблики писали, что взрывы прогремели в Одесской области.

ВС РФ, в ходе недавнего «возмездия» Украине за прецедент на Крымском мосту, нанесли ряд ракетных ударов по различным городам, включая Днепропетровск, Николаев и Одессу. В последней повреждения оказались критичными. От ракетного удара пострадали хранилища зерна и сельскохозяйственная техника. Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Хранилища зерна пострадали от попадания сразу двух ракет. Предприятие понесло значительные убытки. Ещё один снаряд повредил образцы оборудования для сельскохозяйственных работ. Некоторые единицы не подлежат восстановлению.

реклама

Кипер подчеркнул, что воздушная тревога сработала после того, как начали ликвидировать последствия. Пожар распространился на 200 м2. «Жертвами» пламени стали гороховые и ячменные культуры. Суммарно уничтожено около 120 тонн продукции.

В МО РФ сообщили, что данные удары являются актом возмездия за преступление на Крымском мосту. В рамках операции были поражены важнейшие элементы украинской военной инфраструктуры.

Ранее в СМИ появилась новость, что часть поставленных Киеву вооружений похищена торговцами оружием.