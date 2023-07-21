Преступники притворялись сотрудниками гуманитарных миссий и воровали бронежилеты, Киеву удалось пресечь попытки кражи снаряжения, выяснил Пентагон.

Генеральный инспектор Пентагона заявил, что в прошлом году часть иностранного оружия, переданного Украине, украли, но после его вернули. Об этом он рассказал в своём отчете.

Документ был издан в октябре 2022 года. В нем указывает период с февраля по сентябрь. В отчете указывается, что преступление совершили бойцы, добровольно вступившие в армию, а также торговцы оружием. Они похитили часть отправляемого Западом вооружения, но после его удалось вернуть.

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Среди похищенного имущества были бронежилеты. Бойцы, притворившиеся представителями гуманитарных служб, выкрали экипировки на $17 тысяч. Также прошлым летом СБУ удалось обнаружить лиц, похитивших 60 единиц винтовок и около тысячи патронов. Они преследовали цели дальнейшей перепродажи вооружения на черных рынках.

Генеральный инспектор подчеркнул, что крупные боевые единицы обнаружить гораздо проще, нежели мелкие объекты, к которым относятся винтовки и ПНВ. Чтобы предотвратить дальнейшие преступления, осенью прошлого года вернули инспекции на складах ВСУ. Это упростило отслеживание оборудования.

Перед этим поступило сообщение в СМИ от официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Она призывает американское руководство обратить внимание на происходящее на Украине. Вооружение, передаваемое в рамках пакетов помощи, используется не только на фронте. Его распространяют по различным континентам, попросту продавая.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина испытывает дефицит запчастей для ремонта западной техники.



