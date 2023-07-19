"Важно отметить, что оптимизация не коснется расходов бюджета на социальную сферу, выплату зарплат бюджетникам, межбюджетные трансферты и другие защищенные статьи. Оптимизация расходов проводилась и в прошлом году, перераспределенные средства пойдут на финансирование приоритетных затрат государства", — сообщили в Минфине.

Руководство России одобрило инициативу Минфина по уменьшению расходов незащищенных статей бюджета на следующий год. Эксперты утверждают, что данное решение позволит удержать порядка 450 млрд рублей. Российские СМИ рассказали подробности предложения, приведя слова федерального чиновника.

Бюджетный кодекс не содержит термина «защищенные статьи», но к нему часто прибегают, обсуждая финансовые вопросы. Нередко под ним подразумевается выполнение обязательств, связанных с потребностями граждан. Это различные выплаты, включая пенсионные, пособия, расходы на военных и т.д.

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Трактовку термина можно дополнить. К примеру, нельзя экономить на государственной безопасности, особенно в нынешних условиях.

Федеральный чиновник подчеркнул, что при уменьшении трат смотрели на статьи, которые не имеют твердого обоснования. Пока остается неясным момент, какие именно расходы будут ужаты.

В Минфине добавили, что предложение требует доработки. Конечная сумма пока не утверждена. Окончательный результат будет виден после того, как министерства и подконтрольные им ведомства оценят инициативу, вынеся собственное решение.

Первые предпосылки к уменьшению трат появились около двух недель назад. Необходимость сокращения расходов бюджета объяснена тем, что доходы и траты несоразмерны на данный момент.

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