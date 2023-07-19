Интересно, что набор содержит элементы ограблений банка из первой и седьмой книг о приключениях "мальчика, который выжил".

LEGO готовится создать еще один набор по «Гарри Поттеру», где можно собрать банк волшебников «Гринготтс» и дракона. В комплект также будут входить хранилище Лестрейнджей, открытый вагон и фигуры главных и второстепенных персонажей. Всего будет 4 803 деталей.

Новость о выпуске нового тематического набора была опубликована в начале нынешнего года, но компания официально объявила о ней только в июле. Фанаты «Гарри Поттера» уже активно обсуждают выход нового комплекта.

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Известно, что изюминкой набора станет вагонетка, которая перемещается по спиралевидным рельсам. Механизм будет останавливаться перед сокровищницами. Играть можно 13 фигурками всеми любимых персонажей популярной франшизы.

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nullОжидается, что наборы поступят в продажу в сентябре текущего года. Один комплект можно купить за 430 долларов. Это отличный подарок для себя, родных и близких, особенно для тех, кто любит читать книги Джоан Роулинг и смотреть экранизацию ее романов.