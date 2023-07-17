Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Зерновая сделка закрыта, но не навсегда. Её всегда можно возобновить, если будут выполнены изначально поставленные условия. Подробнее о ситуации рассказал первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Как указал Владимир Путин, пункты договора, ранее прописанные в рамках зерновой сделки, были проигнорированы Западом. Россия не увидела их исполнения. Все, что делали иностранные государства, касалось лишь интересов Украины или их самих.

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Джабаров подчеркнул, что РФ не будет принимать участие в сделке до момента, пока условия игнорируются. Как только Запад предпримет шаги по урегулированию ситуации, Россия «откроется» для диалога.

Политик указал, что завершение сделки никак не связано с прецедентом на Крымском мосту. Для этого есть множество иных предпосылок.

Джабаров указал, что сделка максимально выгодна для Украины. Россия же несет от неё лишь убытки. Сейчас в Киеве отсутствует четкое руководство. Местная власть не в курсе происходящего, к примеру, чем занимаются спецслужбы в «свободное время». В первую очередь прекращение сделки ударит по Украине, после – по странам зарубежья.

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Ранее глава РЗС Злочевский заявил, что Россия потеряла из-за зерновой сделки $1 млрд.