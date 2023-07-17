К его достоинствам относят потрясающе красивую, детализированную и анимированную картинку, а также взрослые, серьезные темы, которые затрагиваются в сюжете.

Аниме «Как поживаете?» является последней работой Хаяо Миядзаки. Картина уже вышла в Японии, и зрители высоко оценили новинку. Скоро ее смогут посмотреть и российские зрители.

Журналисты японских СМИ назвали впечатляющим фильм, созданный по мотивам одноименного романа Ёсино Гэндзабуро. Главным героем ленты выступает школьник по имени Махито Маки, потерявший отца. Зрителям понравилась широта подачи сценария. Несмотря на то, что аниме создавали по мотивам романа, фильм не получился его адаптацией.

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За первый уикенд «Как поживаете?» собрал в прокате более 13 миллионов долларов. Однако в сети по-прежнему нет кадров с киноленты, даже отсутствует трейлер. Оценок на сайтах-агрегаторах тоже нет. Скорее всего, они появятся после премьеры аниме в Северной Америке, где аниме выйдет под названием «Мальчик и цапля».

Автор портала Anime News Network похвалил новинку. Ему понравилось, что создатели аниме смогли перенести зрителей в уникальный мир. Он признался, что никогда не видел ничего подобного, высоко оценил качество анимации. История ему показалась одновременно интересной и непредсказуемой.

Махито Маки путешествует по необычному миру, который даже не похож на Вселенную Хаяо Миядзаки, которую он показывал в своих предыдущих картинах. В этом мире можно увидеть все, начиная от океанов с рыбами-чудовищами и заканчивая городами, где живут попугаи-людоеды. Хаяо Миядзаки заранее объявил, что аниме «Как поживаете?» станет последней работой в его карьере. Он вложил в этот проект все, что хотел показать поклонникам своего творчества.

Критики объясняют успех картины интересной сюжетной линией и тщательно продуманными фэнтези-элементами. Они говорят, что фанаты аниме могут несколько раз пересматривать картину и каждый раз находить для себя новый смысл.

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