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Руководство России не отступается от идеи уменьшить поставки нефти на полмиллиона баррелей в сутки в следующем месяце, но уже в июле компаниям удалось «ужать» реализацию топлива до необходимых показателей. В дополнительном снижении объема нет потребности. Об этом рассказали в российских СМИ.
Первичные поставки ресурса по системе «Транснефти» находились в пределах 4,16 млн баррелей в день. Из них 3 млн уходило на поставки через балтийский, новороссийский и ещё один порт. Новый график затрагивает лишь два первых порта, Козьмино останется нетронутым.
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Нынешний объем морских поставок не превысит 3 млн баррелей в день. Если учитывать трубопроводные прокачки, показатели возрастут до 4,1 млн.
Как утверждают источники издания, нефтяники не будут уменьшать добычу ресурса. Объемы, превышающие норму, попросту отправят на переработку. Ремонтные работы на НПЗ практически подошли к концу. Если увеличить производство бензина, это позволит стабилизировать ценники на топливо. В августе компании ещё могут претендовать на положенные выплаты, после чего ожидается двукратное сокращение субсидий.
Ранее появилась новость, что Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтика» во временное управление России.