Чтобы соблюсти ограничения, нефтяные компании перебросят часть экспортных объемов нефти на НПЗ Некоторое время назад власти страны заявили о дополнительном сокращении экспорта нефти на 500 тыс. б/с в августе.

Руководство России не отступается от идеи уменьшить поставки нефти на полмиллиона баррелей в сутки в следующем месяце, но уже в июле компаниям удалось «ужать» реализацию топлива до необходимых показателей. В дополнительном снижении объема нет потребности. Об этом рассказали в российских СМИ.

Первичные поставки ресурса по системе «Транснефти» находились в пределах 4,16 млн баррелей в день. Из них 3 млн уходило на поставки через балтийский, новороссийский и ещё один порт. Новый график затрагивает лишь два первых порта, Козьмино останется нетронутым.

реклама

Нынешний объем морских поставок не превысит 3 млн баррелей в день. Если учитывать трубопроводные прокачки, показатели возрастут до 4,1 млн.

Как утверждают источники издания, нефтяники не будут уменьшать добычу ресурса. Объемы, превышающие норму, попросту отправят на переработку. Ремонтные работы на НПЗ практически подошли к концу. Если увеличить производство бензина, это позволит стабилизировать ценники на топливо. В августе компании ещё могут претендовать на положенные выплаты, после чего ожидается двукратное сокращение субсидий.

Ранее появилась новость, что Путин подписал указ о переходе долей Danone и «Балтика» во временное управление России.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля



