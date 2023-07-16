Так, под управление Росимущества переводятся 83 292 493 тысячи обыкновенных акций "Данон Россия", принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тысяч акций "Данон Трейд".

Президент РФ Владимир Путин издал соответствующий указ. Согласно ему, зарубежные владельцы предприятий Данон и «Балтика» больше не будут иметь доли в компаниях, а их акции перейдут в распоряжение российских резидентов.

Документ начал действовать в момент, как только его опубликовали. Согласно его содержанию, доли зарубежных лиц в предприятиях Danone и «Балтика» будут временно переданы Росимуществу.

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Еще осенью прошлого года компания Danone решила завершить сотрудничество с РФ. Инвесторам дали возможность приобрести до 3/4 бизнеса, но с возможностью сохранить обратный выкуп актива.

Уход с рынков РФ был связан с множеством сложностей. Компания решилась на крайний шаг, отказавшись от применения известных торговых марок. Как стало известно после, предприятие локализовало международный бренд «Активиа», изменив его название для отечественной отрасли.

С «Балтикой» ситуация совсем иная. Датская корпорация, частью которой является бренд, окончательно заявила о завершении сотрудничества с РФ ещё в марте прошлого года. Совсем недавно с предприятием связался потенциальный покупатель, желающий получить в распоряжение торговую марку. С высокой вероятностью сделка состоится, но когда – совершенно иной вопрос.

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Ранее Путин назвал возможное вступление Украины в НАТО одной из причин спецоперации России.