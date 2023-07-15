Накануне газета The Sun со ссылкой на собственный источник писала, что Кэмерон, для съемок "Титаника" 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа "Титан".

Совсем недавно в Сети появились слухи, что Джеймс Кэмерон планирует снять сериал о крушении аппарата «Титан». Режиссер поспешил дать заявление в СМИ.

Кэмерон подчеркнул, что никогда не будет снимать сериала про эти трагичные события. Первые слухи о том, что он заинтересовался этой темой, появились в таблоиде The Sun. Согласно публикации, режиссер, снявший «Титаник», приступил к переговорам о съемках сериала, повествующих о крушении подводного батискафа «Титан».

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Журналисты добавили несколько «жарких» фактов. Согласно слухам, Кэмерону поступило предложение от «крупного заказчика», а сыграть главные роли хотят именитые актеры, включая Мэтта Деймона и Кумейл Нанджиани.

Режиссер отреагировал на происходящее в Сети через 2 дня. В собственных социальных сетях он указал, что не ведет каких-либо переговоров о съемках сериала. Данный проект – это не то, чем он захочется заняться сейчас или в будущем.

Трагедия случилась в июне 2023 года. «Титан» – специализированный глубоководный аппарат, на котором группа туристов решила посетить обломки известно лайнера «Титаник». Спустя несколько часов с момента отплытия батискаф перестал выходить на связь, а после и вовсе исчез с радаров.

Пропажа «Титана» стала серьезным ударом по репутации компании, изготовившей его. Предположительная причина крушения – пролом корпуса в результате огромного подводного давления. Производителя батискафа обвиняют в нарушении техники безопасности и изготовлении аппарата в несоответствии со стандартами.

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