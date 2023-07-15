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AP: США рассматривают военные варианты противодействия ВКС России в Сирии
«Российская военная активность (...) проистекает из укрепляющегося сотрудничества и координации между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить их покинуть Сирию», — заявили в Пентагоне.

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Американские военные рассматривают способы противостояния пилотам РФ в сирийском небе. Об этом СМИ рассказал один из чиновников Пентагона. Он указал, что ВС РФ и США несколько раз в день беседуют по телефону. Нередко разговоры завершаются гневными тирадами. Ранее МО РФ указало, что США допускает множество нарушений в Сирии.

Чиновник Пентагона предпочел остаться неизвестным. Его слова приводит зарубежное издание. Как утверждает представитель ведомства, Россия крайне агрессивно действует в Сирии. Причиной этому стало недавнее укрепление взаимоотношений между Москвой, Тегераном и Дамаском.

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Государства объединились с единой целью – надавить на США, заставив покинуть Сирию. С точки зрения Вашингтона, Иран добивается этого, чтобы начать поставки ливанской «Хезболле», накаляя градус напряжения вокруг Израиля.

Уполномоченный представитель Пентагона указал, что США останутся на данной территории и будут совершать полеты в западной части страны, чтобы противостоять «Исламскому государству».

Чиновник уверен, что все угрозы не зайдут дальше перепалок между представителями двух государств. России невыгодно начинать боевые действия против американских войск. Другое дело, что ВС РФ будут уничтожать зарубежные БПЛА. США не сможет достойным образом отреагировать на этом.

Совсем недавно состоялся конфликт между командирами. Причина заключалась в объявлении Москвой учений. Но США не наблюдают на данной территории никаких подготовительных мероприятий к этому. Америка же в ответ объявила о начале антитеррористической операции. Российская сторона предупредила о невозможности гарантировать сохранность авиации США.

Все конфликты носят подобный характер. Стороны собирают информацию друг о друге и открыто провоцируют. Можно сказать, что они действуют «назло» своему оппоненту, пытаясь доставить максимум неудобство и заставить отступить.

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Ранее Бывший разведчик ВС США Риттер заявил, что армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО

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#россия #сша #пентагон #сирия
Источник: tass.ru
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