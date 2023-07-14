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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с критикой в адрес МИД РФ Сергея Лаврова. Он утверждает, что его позиция по переговорам в Джакарте не является продуктивной и носит деструктивный характер.
Блинкен заявил, что не услышал от Лаврова хоть малейших изменений государственной политики в отношении Украины. Москва хочет и дальше продолжать военный конфликт, не пытаясь разрешить проблему дипломатическим путем. Он подчеркнул, что представитель РФ видит только негативные предпосылки.
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Блинкен практически возмущен позицией Лаврова. Он осуждает то, что МИД РФ приписывает все мировые проблемы США. Америка, со слов госсекретаря, является сторонником мира, и не желает развязывать конфликты.
Лавров и Блинкен встретили в рамках ВАС в Джакарте. Саммит посвятили рассмотрению украинского кризиса и возможных вариантов его урегулирования. Представители ведомств от РФ и США во многом не сошлись во мнениях. Блинкена откровенно возмущает негативный взгляд Лаврова на нынешнюю ситуацию.
Ранее Блинкен заявил, что Украина должна сама решить, когда закончится конфликт.