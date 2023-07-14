Американский чиновник пожаловался на то, что не услышал в словах российского министра ничего, что могло бы свидетельствовать об изменении позиции России по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с критикой в адрес МИД РФ Сергея Лаврова. Он утверждает, что его позиция по переговорам в Джакарте не является продуктивной и носит деструктивный характер.

Блинкен заявил, что не услышал от Лаврова хоть малейших изменений государственной политики в отношении Украины. Москва хочет и дальше продолжать военный конфликт, не пытаясь разрешить проблему дипломатическим путем. Он подчеркнул, что представитель РФ видит только негативные предпосылки.

реклама

Блинкен практически возмущен позицией Лаврова. Он осуждает то, что МИД РФ приписывает все мировые проблемы США. Америка, со слов госсекретаря, является сторонником мира, и не желает развязывать конфликты.

Лавров и Блинкен встретили в рамках ВАС в Джакарте. Саммит посвятили рассмотрению украинского кризиса и возможных вариантов его урегулирования. Представители ведомств от РФ и США во многом не сошлись во мнениях. Блинкена откровенно возмущает негативный взгляд Лаврова на нынешнюю ситуацию.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Ранее Блинкен заявил, что Украина должна сама решить, когда закончится конфликт.