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Руководство России приняло решение об уменьшении экспорта нефти и нефтепродуктов в зарубежные государства. Также ожидается значительное сокращение продажи с западных портов до 200 000 баррелей в сутки. Подробности предоставлены агентством Reuters.
Как утверждают его источники, в РФ недоступна статистика, поэтому нельзя отследить объем добываемого ресурса. В правительстве не дали четкого ответа, от показателей какого месяца ожидается уменьшение на полмиллиона баррелей. Но источники агентства утверждают, что Москва тверда в своих намерениях, поэтому непременно воплотит задуманное.
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Рыночные эксперты дали собственную оценку ситуации. Они предвидят сокращение объема поставок со стороны РФ. Москва желает значительно уменьшить экспорт нефтепродуктов за рубеж. С точностью известно, что «пострадают» поставки из нескольких портов, включая Новороссийский и Приморский. Ожидается снижение объемов продаж на 400-500 тысяч баррелей в сутки. Это значительные показатели.
Итогом может стать обострение энергетического кризиса в зарубежных странах. Европа, несмотря на введенные санкции, по-прежнему сильно зависит от топлива, предоставляемого Россией. Особые сложности иностранным государствам создало сокращение объемов добычи нефти ОАЭ. Сейчас у них нет альтернатив для закупки ресурса.
Ранее издание Bloomberg писало, что цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в $60 за баррель