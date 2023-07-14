Отгрузки нефти из портов России на западе страны могут сократиться на 100-200 тыс. баррелей в сутки (б/c) в августе к июлю на фоне обещания снизить экспорт на 500 тыс. б/с.

Руководство России приняло решение об уменьшении экспорта нефти и нефтепродуктов в зарубежные государства. Также ожидается значительное сокращение продажи с западных портов до 200 000 баррелей в сутки. Подробности предоставлены агентством Reuters.

Как утверждают его источники, в РФ недоступна статистика, поэтому нельзя отследить объем добываемого ресурса. В правительстве не дали четкого ответа, от показателей какого месяца ожидается уменьшение на полмиллиона баррелей. Но источники агентства утверждают, что Москва тверда в своих намерениях, поэтому непременно воплотит задуманное.

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Рыночные эксперты дали собственную оценку ситуации. Они предвидят сокращение объема поставок со стороны РФ. Москва желает значительно уменьшить экспорт нефтепродуктов за рубеж. С точностью известно, что «пострадают» поставки из нескольких портов, включая Новороссийский и Приморский. Ожидается снижение объемов продаж на 400-500 тысяч баррелей в сутки. Это значительные показатели.

Итогом может стать обострение энергетического кризиса в зарубежных странах. Европа, несмотря на введенные санкции, по-прежнему сильно зависит от топлива, предоставляемого Россией. Особые сложности иностранным государствам создало сокращение объемов добычи нефти ОАЭ. Сейчас у них нет альтернатив для закупки ресурса.

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Ранее издание Bloomberg писало, что цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в $60 за баррель