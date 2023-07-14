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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал, что его государство является примером для остальных членов НАТО. Речь идёт про огромные оборонные расходы в отношении национального ВВП. Об этом он рассказал в СМИ.
Чиновник заявил, что стране удалось наладить государственный бюджет, а также выделить большую часть финансов на укрепление собственной обороны и армии. В рядах стало значительно больше бойцов, активно приобретается зарубежное вооружение, возводятся новые склады для хранения боеприпасов.
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С точки зрения политика, это достижения крайне важно для Польши. Чем сильнее выстроена оборона страны, тем выше шанс защитить её в случае возникновения реальной угрозы.
Моравецкий считает, что при наличии соответствующих средств обороны можно спокойно вести государственную политику. Другое дело, когда отсутствует сильная армия и подготовленное вооружение на «черный день». Такая страна изначально попадет в плачевное положение, вынужденно прося защиты у других членов НАТО.
Ранее в сети появилась новость, что НАТО приняло план переброски ста тысяч солдат в Польшу "при необходимости"