По его словам многие страны воспринимают Польшу как пример, поскольку Варшава вкладывает 4% своего ВВП в укрепление обороноспособности страны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал, что его государство является примером для остальных членов НАТО. Речь идёт про огромные оборонные расходы в отношении национального ВВП. Об этом он рассказал в СМИ.

Чиновник заявил, что стране удалось наладить государственный бюджет, а также выделить большую часть финансов на укрепление собственной обороны и армии. В рядах стало значительно больше бойцов, активно приобретается зарубежное вооружение, возводятся новые склады для хранения боеприпасов.

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С точки зрения политика, это достижения крайне важно для Польши. Чем сильнее выстроена оборона страны, тем выше шанс защитить её в случае возникновения реальной угрозы.

Моравецкий считает, что при наличии соответствующих средств обороны можно спокойно вести государственную политику. Другое дело, когда отсутствует сильная армия и подготовленное вооружение на «черный день». Такая страна изначально попадет в плачевное положение, вынужденно прося защиты у других членов НАТО.

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