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Российская армия взяла под контроль село Клещеевка, расположенное вблизи Артемовска, ДНР. Позиция занята специальным отрядом «Ахмат». Об этом рассказал руководитель подразделения Апты Алаудинов.
Военный указал, что его бойцы распределились вдоль всей линии, охватив огромную площадь. Для украинских военных не оставили и «щели», через которую они могут попасть на охраняемую территорию.
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Алаудинов считает, что ВСУ не прекратят попытки прорвать линию фронта. Они будут и дальше наступать малыми силами, теряя бойцов, технику, оружие. Со временем это приведет к лишению полной дееспособности армии, так как попросту не останется солдат.
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что на северо-западе от села ведутся бои. ВСУ пытаются расположиться на высотах. Украинская армия пользуется артиллерией, предпринимая попытки поддержать огнем своих товарищей. Но ВС РФ контролируют данную местность, не позволяя противнику занять выгодную дислокацию.