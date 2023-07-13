Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия расценит факт появления у Украины истребителей F-16 как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

США и другие страны, входящие в НАТО, сейчас делают всё, чтобы спровоцировать прямой военный конфликт с Россией. Если до этого дойдет, последствия охватят весь мир.

Глава российского МИД Сергей Лавров обозначил ключевой момент, провоцирующий конфликт. Это передаче Украине истребителей F-16, на борту которых могут быть ядерные боеголовки.

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Он утверждает, что Россия расценивает это как прямую угрозу со стороны зарубежья. Политик подчеркнул, что РФ неоднократно акцентировало внимание на том, что данные самолеты способны нести ядерное вооружение. Любые заверения со стороны иностранных государств не будут расцениваться всерьез.

Лавров указал, что Запад категорически не желает завершать украинский кризис, напротив, делая всё, чтобы он обострился. Со стороны Владимира Зеленского также отсутствуют предпосылки к мирным переговорам.

Множество стран предложили собственные варианты разрешения кризиса. Китай и вовсе мог стать гарантом, но Украина настаивает на выполнении заранее обозначенных ею условий.

Совсем недавно Киев обратился к КНР в качестве посредника. Украинское руководство настаивает, чтобы Китай надавил на Москву, убедив её вывести войска. В противном случае Киев не пойдет на контакт, отказавшись от переговоров.

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Пока точные сроки передачи истребителей неизвестны. Самолеты поступят в распоряжение Украины только после завершения обучения пилотов. Но пока к процессу ещё даже не приступили.