Политик признал, что ему пришлось бы отправить солдат польской армии на фронт, так же поступили бы и лидеры остальных стран альянса.

Польский президент Анджей Дуда рассказал, с какими негативными последствиями столкнется его государство, если Украина присоединиться к НАТО. Детали предоставлены СМИ.

Он подчеркивает, что Украина, как только войдет в ряды альянса, тут же запросит запустить «статью 5», подразумевающую коллективную оборону. НАТО ничего не останется, кроме как следовать установленным правилам. Уже через краткое время польские солдаты отправятся на фронт, как и бойцы из различных иностранных государств.

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Дуда заявил, что в теории присоединение Украины к НАТО несет пользу для Польши, так как будет сдвинута граница в восточном направлении. Но есть и минус – начало полномасштабной войны с Россией.

Польский президент подчеркивал отсутствие возможности принять Киев в ряды альянса. Сейчас он не может стать его полноправным членом.

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На саммите, прошедшем в Вильнюсе, страны составили документ о помощи Украине. Согласно ему, Киев продолжат снабжать различной техникой и боеприпасами, а также, скорее всего, передадут долгожданную авиацию, неоднократно запрашиваемую украинским лидером. Но пока государство не будут приглашать присоединиться к иностранному альянсу. Это слишком опасно.