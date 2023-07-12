реклама
Польский президент Анджей Дуда рассказал, с какими негативными последствиями столкнется его государство, если Украина присоединиться к НАТО. Детали предоставлены СМИ.
Он подчеркивает, что Украина, как только войдет в ряды альянса, тут же запросит запустить «статью 5», подразумевающую коллективную оборону. НАТО ничего не останется, кроме как следовать установленным правилам. Уже через краткое время польские солдаты отправятся на фронт, как и бойцы из различных иностранных государств.
реклама
Дуда заявил, что в теории присоединение Украины к НАТО несет пользу для Польши, так как будет сдвинута граница в восточном направлении. Но есть и минус – начало полномасштабной войны с Россией.
Польский президент подчеркивал отсутствие возможности принять Киев в ряды альянса. Сейчас он не может стать его полноправным членом.
На саммите, прошедшем в Вильнюсе, страны составили документ о помощи Украине. Согласно ему, Киев продолжат снабжать различной техникой и боеприпасами, а также, скорее всего, передадут долгожданную авиацию, неоднократно запрашиваемую украинским лидером. Но пока государство не будут приглашать присоединиться к иностранному альянсу. Это слишком опасно.