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Официальная кулинарная книга по вселенной «Ведьмака» выйдет 21 ноября
О том, что 240-страничная кулинарная книга по вселенной «Ведьмака» поступит в продажу 21 ноября 2023 года, сообщило издательство Penguin Random House.

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Стало известно, когда в продажу поступит книга рецептов из вселенной «Ведьмака». По информации издательства Penguin Random House это событие запланировано на 21 ноября текущего года.

В сборнике будет предисловие от Анджея Сапковского, более известного как автора книг о Геральте из Ривии. В предисловии Сапковский расскажет немного о своей жизни и поделится с читателями, как к нему приходит вдохновение. Возможно, эти секреты помогут добиться успехов поклонникам вселенной «Ведьмака».

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Книга будет состоять из 240 страниц. Если следовать рецептам, можно приготовить блюда из вселенной «Ведьмака». Изначально энциклопедия рецептов должна была выйти в прошлом году, но планы изменились, так как потребовалось больше времени на выпуск сборника.

Создателями необычной книги являются Анита Сарна и Каролина Крупецка. Они расскажут, как можно приготовить рыбу, сделать сэндвич, как во вселенной «Ведьмака». Все рецепты проверены. Всего в книге будет более 80 рецептов аппетитных блюд.

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Энциклопедия выйдет на английском языке, в будущем ее планируют перевести на другие языки. Однако сейчас непонятно, выйдет ли книга рецептов из вселенной «Ведьмака» на русском языке или нет.

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#ведьмак #книги #кулинария
Источник: dtf.ru
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