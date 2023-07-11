Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, в ходе собственного интервью с СМИ, рассказал, что есть предпосылки к полному поражению ВСУ в ближайшее время. Эксперт обозначил срок в пару недель.
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Аналитик рассмотрел реальность со стратегической позиции. Сейчас Украина ближе всего находится не к победе, а к капитуляции. Достаточно ещё нескольких недель, чтобы это поняли все.
Макговерн отметил, что украинскому лидеру нужно принимать решение об инициации переговоров с РФ, пока ещё не стало поздно. Так ему удастся уберечь государства от тяжелых последствий.
Эксперт считает, что сейчас российская армия полностью владеет ситуацией. ВС РФ могут спокойно пересечь Днепр и занять Одессу. Тогда условия для Украины значительно изменятся.
Это уже не первый раз, когда Киеву предрекают поражение. Другой западный военный эксперт считает, что Украина может потерять ещё больше территорий.