По итогам разбирательства суд отказал ФТК во временном запрете на сделку между Microsoft и Activision Blizzard.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Несколько недель назад состоялось последнее слушание по делу FTC, выступавшей против Microsoft. Причина судебного иска заключалась в запрете на приобретение корпорацией компании Activision Blizzard. Но сделке быть.

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Согласно итогам разбирательства, суд встал на сторону Microsoft, отказав FTC во введении запрета.

В решении суда утверждается, что FTC не смогли привести соответствующие и убедительные аргументы, свидетельствующие, что данная сделка приведет к нарушению позиций рыночных игроков в сегменте видеоигр. Также отсутствуют доказательства на предмет того, что Blizzard перестанет выпускать свои крупные франшизы на консоли.

Большая часть документа, содержащего решение, прошла редакцию, а также строго конфиденциальна. Судья же подметил, что рынок консольных игр крайне мал, если сравнивать его по доходам с другими сегментами, к примеру, мобильным или ПК. Также он подчеркнул, что на PS и Nintendo Switch больше эксклюзивов, чем у конкурентов.

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Сделка может быть «закрыта» только до середины июля, после FTC не имеет права вмешиваться в неё. Но предстоит ещё «разобраться» с британским антимонопольным регулятором CMA. Слушание с ним запланировано на 28 июля.