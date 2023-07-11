Несколько недель назад состоялось последнее слушание по делу FTC, выступавшей против Microsoft. Причина судебного иска заключалась в запрете на приобретение корпорацией компании Activision Blizzard. Но сделке быть.
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Согласно итогам разбирательства, суд встал на сторону Microsoft, отказав FTC во введении запрета.
В решении суда утверждается, что FTC не смогли привести соответствующие и убедительные аргументы, свидетельствующие, что данная сделка приведет к нарушению позиций рыночных игроков в сегменте видеоигр. Также отсутствуют доказательства на предмет того, что Blizzard перестанет выпускать свои крупные франшизы на консоли.
Большая часть документа, содержащего решение, прошла редакцию, а также строго конфиденциальна. Судья же подметил, что рынок консольных игр крайне мал, если сравнивать его по доходам с другими сегментами, к примеру, мобильным или ПК. Также он подчеркнул, что на PS и Nintendo Switch больше эксклюзивов, чем у конкурентов.
Сделка может быть «закрыта» только до середины июля, после FTC не имеет права вмешиваться в неё. Но предстоит ещё «разобраться» с британским антимонопольным регулятором CMA. Слушание с ним запланировано на 28 июля.