Госдума 11 июля приняла во втором и третьем чтении закон, закладывающий основу для внедрения цифрового рубля и проведения безналичных расчетов при помощи цифрового рубля.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Государственная дума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Его пилотирование будет осуществляться при непосредственном участии клиентов и банковских сотрудников. Их задача – проведение тестирования, открытие цифровых кошельков, различные операции с новой валютой.

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Согласно информации СМИ, полученной от регулятора, ЦБ приступит к пилотированию цифрового рубля уже в августе нынешнего года. С того же момента в силу вступят положения принятого законопроекта.

Представитель ЦБ указал, что им осталось принять ряд нормативных актов. Осуществить это должны в ближайшем будущем.

К разработке крипторубля приступили ещё в завершении 2020 года. На его создание ушло два с половиной года. Для внедрения инновации потребовалось совершенствование многих технических составляющих.

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К тестированию цифровой валюты должны были приступить ещё в апреле нынешнего года, но сроки сдвинулись, так как не был принят соответствующий законопроект. Теперь ЦБ может приступить к реализации проекта.