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87% игр, вышедших до 2010, недоступны современному геймеру и рискуют быть потеряны навсегда
В Фонде истории видеоигр изучили возможности покупки видеоигр, изданных до 2010 года. Выяснилось, что только 13% таких тайтлов сегодня можно свободно купить в оффлайн-магазинах или интернет-маркетплейсах. Доступ к остальным 87% игр можно получить только через аукционы, музеи или пиратские ресурсы.
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Сотрудники Фонда истории видеоигр провели исследование, результаты которого удивили геймерское сообщество. Дело в том, что согласно отчету экспертов 87% видеоигр, которые были выпущены в США до 2010 года, недоступны для пользователей.

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Эксперты прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться в будущем. Авторы сделали соответствующий вывод, после анализа ситуации с 4 000 тайтлов. Игры, вышедшие в Америке до 2010 года, принято идентифицировать как классические. Сначала исследователи отобрали из базы данных MobyGames 1 500 подобных игр для разных платформ и продолжили работу в этом направлении. Большое внимание было уделено хранилищу Game Boy.

Было невозможно не заметить, что доступных игр стало меньше. На это повлияло отключение интернет-магазинов на Nintendo 3DS и Wii U. Всего исследователи изучили 4 000 игр, среди них были и ремейки тайтлов.

Раньше игры находились в легком доступе для среднестатистических геймеров, но времена поменялись. Сотрудники Фонда истории видеоигр уточняют, если тайтл можно купить лишь для устройства, которое уже не поддерживается, игра признается недоступной.

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Работа исследователей показала, что 13% классических игр находятся в свободном доступе. Их можно несложно найти в официальных магазинах. У 87% игр из этого списка есть угроза исчезновения. Наибольший процент доступности относится к играм 1990-1994 годов, а самый низкий процент приходится на игры 1975-1979 годов.

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#игры #видеоигры #история видеоигр
Источник: dtf.ru
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