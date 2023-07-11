Сотрудники Фонда истории видеоигр провели исследование, результаты которого удивили геймерское сообщество. Дело в том, что согласно отчету экспертов 87% видеоигр, которые были выпущены в США до 2010 года, недоступны для пользователей.
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Эксперты прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться в будущем. Авторы сделали соответствующий вывод, после анализа ситуации с 4 000 тайтлов. Игры, вышедшие в Америке до 2010 года, принято идентифицировать как классические. Сначала исследователи отобрали из базы данных MobyGames 1 500 подобных игр для разных платформ и продолжили работу в этом направлении. Большое внимание было уделено хранилищу Game Boy.
Было невозможно не заметить, что доступных игр стало меньше. На это повлияло отключение интернет-магазинов на Nintendo 3DS и Wii U. Всего исследователи изучили 4 000 игр, среди них были и ремейки тайтлов.
Раньше игры находились в легком доступе для среднестатистических геймеров, но времена поменялись. Сотрудники Фонда истории видеоигр уточняют, если тайтл можно купить лишь для устройства, которое уже не поддерживается, игра признается недоступной.
Работа исследователей показала, что 13% классических игр находятся в свободном доступе. Их можно несложно найти в официальных магазинах. У 87% игр из этого списка есть угроза исчезновения. Наибольший процент доступности относится к играм 1990-1994 годов, а самый низкий процент приходится на игры 1975-1979 годов.