В распоряжение МО РФ передали новую партию минометных комплексов 2С12А «Сани», прошедших значительную модернизацию. Поставка вооружения реализована в рамках государственного заказа за нынешний год. Если сравнивать с прошлым годом, то производство минометов возросло в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе «Ростеха».
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Бекхан Оздоев, занимающий пост индустриального директора кластера вооружений, раскрыл некоторые подробности. Заказ, сделанный по запросу МО РФ, можно считать настоящим техническим прорывом. «Сани» – это крайне надежная техника, которая ещё и прошла модернизацию.
Он указал, что сейчас спрос на данные минометы многократно возрос, поэтому корпорация наладила усиленное производство. Ожидаемое количество двукратно превышает показатели предыдущего года.
Преимущество минометного комплекса в том, что он позволяет уничтожать вражескую пехоту даже в отдаленных и труднодоступных местах, к примеру, в окопах или углубленных укрытиях. Также техника легко поражает огневые точки или командные пункты.
На этом потенциал вооружения не заканчивается. «Сани» позволяют проделать «дыры» в заграждениях из специальной проволоки, осветить передний край оборонительного рубежа, если используются соответствующие снаряды, а также выставить дымовой заслон. Потенциал и функциональность техники практически не знает границ.
«Сани» чрезвычайно мобильны. Данная особенность позволяет артиллеристам быстро менять местоположение. Исключение – нахождение в составе взводов, тогда смена локации затруднена нынешними условиями. Минометы могут быть мобильными независимыми боевыми единицами.
Повышенная подвижность затрудняет вражеским бойцам выявление нынешнего местоположение, а также создает сложности с определением того, какими силами располагает противник.