Наконец-то правительство Турции согласно пойти навстречу в вопросе вступления Швеции в ряды НАТО, причем в ускоренном темпе. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, встретившись с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителем со стороны Швеции.
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Столтенберг подчеркивает важность данного дня. Турция длительное время отказывалась видеть Швецию в рядах альянса, но теперь дала свое согласие на отправку протокола о её присоединении.
Чиновник из Анкары, решивший остаться инкогнито, сообщил, что ситуация изменилась после того, как государство получило заверение о выполненных требованиях, установленных ранее. Особенно Турцию волновал вопрос о курдских сепаратистах.
Также «лед тронулся» и на других направлениях. Официальные представители ЕС согласились в ускоренном темпе рассмотреть заявку Турции на вступление в свои ряды, а также присоединение к Таможенному союзу. Граждане государства смогут посещать Европу без оформления визы.
Швеция может рассчитывать на получение одобрения со стороны Турции уже предстоящей осенью. Но это лишь приблизительные сроки, озвученные СМИ. Протокол о приеме государства в НАТО отправят уже скоро, но его одобрение может занять куда больше времени.