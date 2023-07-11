Полковник Дуглас Макгрегор, ранее занимавший пост советника главы Пентагона, заявил, что следует прекратить отправлять пакеты военной помощи. Своим мнением он поделился в ходе интервью с СМИ.
реклама
Военный указал на «конец» Украины. Он подчеркнул, что в государстве бедственное положение. Нынешние поставки попросту не имеют значения. Все уже закончилось.
Полковник утверждает, что украинский конфликт принес множество бед в Европу. Истощение экономики, произошедший раскол в рядах НАТО и т.д. Большинство зарубежных государств находятся в не менее бедственном положении.
С точки зрения Макгрегора, Киеву следует отбросить сопротивление, сесть за стол переговоров и получить от ситуации максимальную пользу. То, что получится. Украина находится в положении проигравшего, поэтому не может устанавливать условия РФ.
Про ситуацию высказался и Илон Маск. Он считает, что контрнаступление делает только хуже. Украина может потерять ещё больше территорий.