Компания «Моторинвест», производящая отечественные электрокары Evolute, заключила соглашение с китайской корпорацией. Теперь российский бренд будет реализовать и обслуживать машины из КНР. Об этом с СМИ поделился Андрей Резников.
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Реализация продукции будет осуществляться под брендом Aeolus Dongfeng Motors. Цель компаний – ввести больше азиатских позиций в отечественный автомобильный сегмент. Корпорации планируют открыть множество салонов в различных точках страны. Есть планы на то, чтобы локализовать изготовление транспорта в РФ.
Первым в продажу поступит седан Xuan max. Он является аналогом Toyota Camry, согласно заверениям производителя. К примеру, у них общая колесная база. Как утверждает Резников, данный сегмент понес серьезные потери, когда иностранные корпорации начали покидать Россию.
На прошедшей выставке «Иннопром» бренд из КНР презентовал новый седан спортивного типа Shine Max. В нем стоит турбодвигатель на полтора литра, имеющий под капотом 190 «лошадок». Привод передний, а на коробке передач целых семь ступеней. Сам автомобиль оснащен множеством встроенных функций, включая мультимедийный дисплей и цифровую панель инструментов.