Липецкий автопроизводитель "Моторинвест" начнет продажи в России автомобилей под китайским брендом Aeolus Dongfeng Motors. Об этом сообщил управляющий партнер "Моторинвеста" Андрей Резников.

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4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Компания «Моторинвест», производящая отечественные электрокары Evolute, заключила соглашение с китайской корпорацией. Теперь российский бренд будет реализовать и обслуживать машины из КНР. Об этом с СМИ поделился Андрей Резников.

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Реализация продукции будет осуществляться под брендом Aeolus Dongfeng Motors. Цель компаний – ввести больше азиатских позиций в отечественный автомобильный сегмент. Корпорации планируют открыть множество салонов в различных точках страны. Есть планы на то, чтобы локализовать изготовление транспорта в РФ.

Первым в продажу поступит седан Xuan max. Он является аналогом Toyota Camry, согласно заверениям производителя. К примеру, у них общая колесная база. Как утверждает Резников, данный сегмент понес серьезные потери, когда иностранные корпорации начали покидать Россию.

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На прошедшей выставке «Иннопром» бренд из КНР презентовал новый седан спортивного типа Shine Max. В нем стоит турбодвигатель на полтора литра, имеющий под капотом 190 «лошадок». Привод передний, а на коробке передач целых семь ступеней. Сам автомобиль оснащен множеством встроенных функций, включая мультимедийный дисплей и цифровую панель инструментов.