Обозреватель иностранного издания Хуанлу Гонсалес заявил, что хватит всего одной единицы ядерного комплекса «Посейдон», стоящего на вооружении России, чтобы полностью ликвидировать пару штатов Америки.
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Автор публикации считает, что ракете по силам полностью уничтожить Нью-Йорк, поразив и соседние штаты, а также спровоцировать в океане настоящее цунами.
Журналист обозначил, что начинать войну с Россией, учитывая многообразие её ядерного потенциала, является крайне глупой затеей. Гонсалес указал на доктрину Москвы. В ней прописано, что данный вид вооружения применяется в исключительном случае, когда есть угроза существованию государства. Европа игнорирует этот момент, намеренно продолжая развивать конфликт.
Как утверждает информация из Сети, «Посейдон» является российским проектом беспилотного подводного аппарата, имеющего на борту ядерную энергоустановку. Это огромная торпеда с несоизмеримой ударной мощью. Всего одной единицы «Посейдона» хватит, чтобы нанести вражеской территории колоссальный ущерб. По итогу будут созданы обширные радиоактивные зоны и спровоцировано цунами.
Снаряд достигает 20 м в длину, а весит 100 тонн. Данная боеголовка имеет исключительный наступательный потенциал.