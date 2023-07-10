По итогам июня текущего года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) Испании, следует из данных испанской энергетической компании Enagas, опубликованных в El Periodico de la Energia.

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Россия заняла лидерскую позицию по поставкам СПГ в Испанию. За первый месяц лета РФ отправила чуть больше четвертой части общего объема ресурса. На второй позиции расположился Алжир, а тройку лидеров замыкает США. В первом полугодии Россия была на третьем месте. Аналитика и статистика опубликована в испанских СМИ.

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За первый месяц лета Испания получила от России СПГ в объёме 7 673 ГВт.ч. Данный объем превышает четверть от общего полученного количества. Мадрид, за первые 6 месяцев 2023 года, приобрел у Москвы огромные запасы СПГ. Суммарный объем составляет 41 145 ГВт.ч. Это ровно пятая часть от того, что было получено государством. За первое полугодие Россия находится на третьем месте.

Вторая строчка принадлежит США, пусть отрыв от РФ незначительный. А вот возглавляет перечень лидеров, за прошедшие шесть месяцев, Алжир.

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Ещё в июне прозвучало заявление о том, что европейские страны готовы продолжить закупку СПГ у Москвы. США оказывает сильное давление по данному вопросу, но сырьё, предоставляемое Америкой, имеет завышенный ценник. Это экономически невыгодный подход. Бюджет маленьких зарубежных государств очень быстро «просядет», если они будут приобретать ресурс только у США.