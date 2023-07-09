Президент США Джо Байден высказался о перспективах принятия Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

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Президент США Джо Байден заявил, что в НАТО сомневаются, следует ли принимать Украину в свои ряды прямо сейчас. Политики придерживаются противоположных мнений, но у Киева очень мало сторонников, жаждущих видеть его в альянсе.

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Американский лидер заверил, что не прекратит поставки оружия Киеву, по возможности сохранив прежние объемы военной помощи. Об этом Байден напрямую сказал Зеленскому во время их беседы.

Он подчеркнул, что потребуется соблюсти определенные условия перед тем, как окончательно решится данный вопрос.

Со дня на день состоится саммит НАТО в литовской столице. Мероприятие ожидается максимально важным. Власти Литвы значительно усилили меры безопасности, а также тщательно проверяют всех въезжающих в страну лиц.

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ЕС опасается вступления Украины в НАТО по одной, но очень значимой причине. Они страшатся ответных мер России. В РФ могут расценить альянс в качестве прямого участника нынешнего конфликта, раз Киев присоединился к его рядам.