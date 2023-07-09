Вооружённые силы Украины выпустили несколько снарядов Storm Shadow в сторону Десногорской атомной электростанции в Смоленской области и военного аэродрома под Калугой.

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Украинская армия попыталась нанести удар по Десногорской АЭС, находящейся в Смоленской области. О произошедшем написали в СМИ.

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На этом порывы украинских бойцов не завершаются. ВСУ предприняли попытку атаковать военный аэродром, находящийся в Калужской области.

В распоряжении Украины не так много дальнобойного оружия. С высокой вероятностью, атака на два объекта производилась с применением британских крылатых ракет Storm Shadow. Фрагменты данных боеприпасов обнаружили в непосредственной близости от места их крушения.

Ни один из снарядов не смог долететь до обозначенной цели. Их сбила система ПВО. Ракеты были подбиты над Брянской областью.

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Предварительно в СМИ поступило заявление от Росэнергоатома. Сейчас нельзя исключать вероятности, что ВСУ попытаются атаковать Запорожскую АЭС. Специалисты МАГАТЭ неоднократно проверили ЗАЭС на предмет наличия взрывчатых веществ, не обнаружив и следов использования мин и прочих средств.