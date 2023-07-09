Позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО «несколько смягчились» в преддверии саммита организации, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, сообщили Politico дипломаты, занимающиеся вопросами работы альянса.

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США и Германия высказались в отношении вступления Украины в ряды НАТО. Государства хотят перенести данное событие, опасаясь ответных мер со стороны России. Их позиция претерпела некоторые изменения, слегка смягчившись, но в альянсе не пришли к единому выводу. Информацию об этом опубликовали в зарубежных СМИ.

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Германия и США решили несколько «смягчить» свою позицию. Причиной стал саммит, который состоится уже через пару дней в Вильнюсе.

Союзники из Восточной Европы смогли повлиять на мнение ФРГ и Америки, но лишь незначительно. От предстоящего саммита ждут того, что члены блока не будут давать расплывчатых обещаний, а обозначат конкретные сроки, когда Украине ждать вступления в НАТО.

Один из дипломатов рассказал про присутствие группы «скептиков». Они желают, чтобы к заявке Украины применили «условия». Их требование – это понять, что обещания о присоединении Киева к альянсу не прозвучат заблаговременно. Они желают исключить ситуацию, когда «простые галочки» обернутся «автоматическим приглашением».

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Украина стала «зерном раздора» в альянсе. Пусть высокопоставленные политики и поддерживают её вступление в НАТО, но испытывают при этом глубочайшие сомнения о верности данного решения.