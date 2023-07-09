Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США спонсировали Украину в целях ослабления РФ и дальнейшего похищения её ресурсов. Своё мнение он озвучил в рамках интервью в социальных сетях.
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Военный указал, что фактически уничтожена Украина, а не Россия. У Вашингтона отсутствовала заинтересованность в Киеве.
Он поделился «мечтами» американского руководства. Планировалось, что украинские войска истощат Россию, заставят её потратить ресурсы, включая людские. Как итог – экономика государства будет разрушена. Америка же, воспользовавшись ситуацией, получила бы доступ к ресурсам.
Военный подчеркнул, что данные планы остались лишь мечтой, их реализация полностью провалилась. Вашингтон нанес удар не России, а Украине, искоренив её как нацию. Чтобы завершить нынешний конфликт, США потребуется признать правду, которую никто не хочет слышать. Неизвестно, готово ли к такому шагу американское руководство.