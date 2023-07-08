Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об осведомленности США о том, что обещания Киева в отношении кассетных боеприпасов "ничего не стоят", сообщается на сайте ведомства.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила обещание, поступившее от Киева США, что переданные кассетные боеприпасы будут применяться исключительно аккуратно. Она подчеркнула, что в Америке знают об отсутствии правды в этих словах. Её заявление разместили на сайте ведомства.
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Захарова утверждает, что Вашингтон осведомлен про ложь в словах Киева. Украинская сторона обещает использовать ракеты «аккуратно», но это фактически невозможно. Кассетные боеприпасы бьют по большой площади, а падающие бомбы невозможно контролировать.
Как итог – пострадают мирные граждане. Это уже не первый прецедент, когда в распоряжении Украины оказывается опасное оружие. От него всегда страдают гражданские лица.
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Представитель МИД РФ считает, что отправка кассетных боеприпасов – это акт отчаяния. США уже не видят других способов переломить ситуацию на фронте, а контрнаступление, к которому Киев так долго и тщательно готовился, провалилось.
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