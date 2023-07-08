В Конгрессе США выступили против решения администрации американского президента Джо Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.

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Даже среди политиков США сейчас идёт разлад. Решение Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов вызвало в зарубежной общественности сильный диссонанс. Конгресс США, после тщательного рассмотрения данной идеи, пришел к выводу, что Киеву нельзя передавать это вооружение. Заявление конгрессменов попало в СМИ.

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19 иностранных законодателей указало, что США является приверженцем защиты человеческих прав, поэтому передача запрещенного вооружения идёт вразрез с данной политикой. Кассетные боеприпасы – это огромная угроза для мирных граждан.

В заявлении указано, что действия, объявленные Белым домом, буквально подрывают моральное лидерство. Сам Конгресс ограничил передачу запрещенных разновидностей боеприпасов.

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В США долгое время обсуждали данную инициативу, но по итогу пришли к положительному решению. В Белом доме считают, что Украина не применит вооружение против российских территорий, а грамотно им распорядиться, обеспечив безопасность гражданских лиц.