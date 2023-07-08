Военные группировки "Юг" нанесли удары по резервам украинского формирования "Кракен". Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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Вадим Астафьев, заведующий пресс-центром группировки войск «Юг», рассказал, что российские бойцы поразили резервы, принадлежащие украинской стороне, а именно специальному подразделению «Кракен». Его доклад был опубликован в СМИ.

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ВСУ расположились в Дзержинском. Именно по этой точке российские войска нанесли точный удар.

Бойцы ВС РФ смогли сорвать две атаки ВСУ, направленных на прорыв обороны вблизи Майорска. Об этом рассказал Астафьев.

Также он уточнил, что российские истребители ударили по бойцам противника на двух других направлениях. В результате было уничтожено несколько вражеских опорных пунктов.

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Перед этим боец «Кракена» Андрей Приходько, взятый в плен, рассказал про отношение руководства к его подразделению. Он считает, что люди являются не более, чем «элитным мясом». В основу подразделения входят бойцы, ранее бывшие в другой бригаде – «Азов». Её практически полностью уничтожили ещё в самом начале СВО. Остатки людей перешли в «Кракен».