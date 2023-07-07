В госпиталях находятся тысячи раненых украинских военных, многие убиты, сообщает телеканал ABC.

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Американский телеканал ABC рассказал о нынешних потерях Украины. Как отмечает СМИ, количество убитых и госпитализированных бойцов ВСУ исчисляется тысячами.

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Телеканал уже рассказывал о том, что в крупнейший украинский госпиталь поступает значительно больше раненных с момента, как началась контратака. Большая часть операций, проводимых здесь – это ампутация. Об этом свидетельствует статистика прошлого года.

Пациенты прибывают в госпиталь круглосуточно. Врачи работаю без выходных, но их попросту не хватает, чтобы оказать помощь абсолютно всем бойцам.

Киев начал свое контрнаступление сразу на множестве направлений. Украина задействовала всё вооружение, полученное от зарубежных партнеров, а также мобилизовала бойцов, прошедших подготовку в странах НАТО. Но результат получился обратный ожиданиям.

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Российская армия уничтожила большинство боевых машин, среди которых небезызвестные танки Leopard. Бойцам ВСУ не удалось достигнуть успехов на каком-либо из направлений.