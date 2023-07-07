Американская администрация утверждает, что блокировала после начала Москвой специальной военной операции на Украине активы на сумму более $500 млн, принадлежащие "российским олигархам".

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Минюст США заблокировал порядка $500 млн активов, принадлежащих олигархам из РФ. Причиной для заморозки стали события на Украине. Об этом рассказала Лиза Монако, занимающая пост первого заместителя министра юстиции – генерального прокурора США.

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Блокировке подверглись только те активы, что принадлежат субъектам, активно поддерживающим российское руководство. Монако утверждает, что данные лица не только согласились с действиями властей РФ, но и уклонились от экономически контрмер, разработанных Америкой.

Она указала, что местная прокуратура выдвинула обвинения трем десяткам лиц в попытке обойти введенные санкции. Заручившись поддержкой иностранных контрагентов, они произвели аресты в нескольких государствах, нацелившись на экстрадицию в США.

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В мае нынешнего года произошел громкий прецедент. За рубежом заморозили финансы основателя телеканала «Царьград». В дальнейшем их передали Киеву в качестве помощи. Предприниматель потерял порядка $5,4 млн.