AMD завершила тестирование Robot Cache — первой в мире блокчейн-платформы, на которой можно покупать и перепродавать игры после прохождения.

Представители AMD объявили о завершении тестирования Robot Cache, где пользователи могут продавать цифровые игры после их прохождения. В честь этого события сервис предоставляет копию Wasteland 3 за регистрацию на платформе.

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Тестирование проводилось в течение 3 лет. Несмотря на то, что новость о завершении тестирования озвучена официально, на сайте Robot Cache все еще указано, что магазин в стадии «беты». Очевидно, надпись просто забыли удалить, и скоро этот нюанс будет исправлен.

Robot Cache представляет собой сервис, на котором можно приобрести и продать игры. Допускается использование денег в традиционном виде или можно провести обмен через криптовалюту Iron.

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Если успешно выполнить задания на сервисе, можно получить криптовалюту. В будущем при желании пользователи смогут заниматься майнингом криптовалюты. Если геймер продаст игру, он получит 25% от суммы, 70% уйдет разработчикам, еще 5% за сделку заберет магазин. Условия сделок для всех одинаковые.