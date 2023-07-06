Главы 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна вынудили Европейский Союз аннулировать приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому на саммит ЕС – Латинская Америка, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля.

В СМИ рассказали про странный прецедент. Лидеры отдельных стран Латинской Америки против присутствия Владимира Зеленского на саммите ЕС, который пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

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На предстоящем мероприятии европейские политики собираются вплотную рассмотреть украинский кризис, а также пригласить поучаствовать самого президента государства.

Но Зеленский не принял приглашение на предстоящий саммит. Причина кроется в том, что отдельные лидеры латиноамериканских стран высказались против его присутствия. Изначально на встречу европейских дипломатов украинского президента пригласила Испания.

Дипломаты из Латинской Америки решительно против любых упоминаний тематики конфликта. В версии декларации, которую им предложили, исключили все моменты, связанные с Киевом. Представители данных государств с осуждением отнеслись к ЕС, пытавшемуся заручиться поддержкой на их континенте.

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Один из лидеров латиноамериканских стран поделился собственным мнением с СМИ. Он указал, что нельзя посвящать саммит исключительно теме Украины. Европейцы могут сколько угодно пытаться заручиться поддержкой, но континент не будет оказывать помощи Киеву. Представителей государств больше интересует собственное социально-экономическое развитие.