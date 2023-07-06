В ходе своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский выразил собственное недовольство решением Болгарии. Государство отказалось проспонсировать Киев вооружением. Об этом рассказали в СМИ.
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Зеленский утверждает, что в ходе личной беседы с Руменом Радевым, нынешним президентом Болгарии, не удалось прийти к общему мнению. Украинский лидер расценивает помощь оружием в качестве защитных мер. Болгарский руководитель придерживается иной позиции, считая, что это лишь продлевает и усиливает конфликт.
Зеленский ссылается на то, что президент Болгарии опасается уменьшения запасов собственного вооружения, поэтому отказывается передать часть его на нужды Киева. Украинский лидер выразился крайне нелестно, заявив, что имеющегося оружия не хватит, чтобы задержать Россию, если ВСУ потерпят крах.
В других сферах, а именно энергетической и политической, им удалось прийти к полному взаимопониманию. Зеленский уже неоднократно резко выражался в адрес различных стран, отказавшихся поддержать его оружием.