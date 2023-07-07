Зарубежное издание NYT опубликовало статью о том, что США вскоре передадут Украине кассетные боеприпасы. Информация проверенная, источником стал официальный представитель администрации на условиях сохранения инкогнито.
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Как утверждает собеседник издания, Киев запрашивает данное вооружение, несмотря на сильное неодобрение зарубежных стран.
Кассетные боеприпасы – это запрещенный тип снарядов. Международную конвенцию согласовали 123 государства, но США и Украина не входят в их перечень.
Стоит указать, что руководство Америки длительное время сомневалось по данному поводу, не решаясь передать вооружение Киеву. Но уже на этой неделе в США заявят об окончательном решении.
В организации Human Rights Watch предупредили Америку о недопустимости передачи кассетных боеприпасов. Согласно мнению экспертов, вооружение представляет опасность не только для российских военных, но и мирных граждан. Применение данных боеприпасов поставит окончательный «крест» на репутации Киева.